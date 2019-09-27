Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu'ndan incir üreticine uyarı

Aydınlı incir üreticisine seslenen başkan Kendirlioğlu, “Dünyada rakibiniz yok. Paniğe kapılmayın. İncir elde kalmaz. Ve hak ettiği değeri bulur” dedi.

Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştirildiği Aydın'da bu yıl son yarım asrın kalite ve rekoltesinin yakalandığını ve yaylalarda halen incir hasadının devam ettiğini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ihracatçının ve tüccarların nazlı davranmasından kaynaklanan incir piyasasındaki durgunluğun üreticiyi panikletmemesini istedi.

“Kaliteli ürünü ucuza vermeyin”

Bugün Türkiye'de üretilen incirin yaklaşık yüzde 95'inin ihraç edildiğini ve Çin pazarına girilmesiile birlikte bu ürününün daha da kıymetlendiğini kaydeden Başkan Kendirlioğlu, “İncir mutlaka satılacaktır. Üreticimiz elindeki inciri Tariş'in açıkladığı fiyatın altında vermesin. İncir değerli bir ürün ve alternatifi yok. Çin ie ihracaat başladı. ‘Her Çinliyi bir incir yedirebilsek dünyada incir kalmaz' sözünü çok seviyorum. Rekolte iki katına da çıksa Allah'ın bizim bölgemize bahşetmiş olduğu bu kutsal meyvenin değerini bulacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Bu yıl 200 milyon dolar ihracat beklentisi var”

Geçen yıl incir ihracatının 150 milyon dolar civarında odluğunu bu yıl ise incir ihracatından elde edilecek gelirin 200 milyon dolar seviyesinde beklendiğini kaydeden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Aydın için tarım ve incir çok önemli. İncirin kıymetini çok iyi bilmeliyiz ve fiyatını biz belirlemeliyiz. Bu incir başka bir dünya ülkesinde olsa fiyatı bizim sattığımız fiyatın 2 katı olur ve eczanelerde satılırdı” diyerek incir üreticisinin kesinlikle paniğe kapılmamasını istedi.