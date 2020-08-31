Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu'ndan uyarı: İncire siyaset bulaştırmayın

Dünyada rakipsiz olduğumuz tek ürün incir olmasına karşın, aynı zamanda şifa niyetine tüketilen incirin üreticisinin emeğinin karşılığını almakta zorlandığını belirten Başkan Kendirlioğlu, sezon öncesi adeta sert çıktı.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Geçen yıl son yarım asrın en kaliteli ve verimli yılı yaşandı. Bu sene ortalama bir şekilde ürün bekliyoruz. Rekolte çalışmaları son aşamaya geldi. Büyük bir kısmı ihraç olan incirin bu ihracattan yaklaşık 300 milyon dolar getirisi var. Korona virüs salgını nedeniyle bir yandan endişeli diğer yandan da umutluyuz. Endişemiz bu virüs salgının ihracata olumsuz etkisi olur mu? Umudumuz ise incirin bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olmasında dolayı virüse karşı tedavi amaçlı tüketilip talep patlaması olması” dedi.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını ve geçen yıl yaşanan sıkıntıların bu yıl yaşanmaması için herkesin ağzını tutmasını isteyen Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Hiç kimse daha önceki yıllarda olduğu incir hakkında ahkam kesmesin. Bilen konuşsun bilmeyen sussun.

Aydın ekonomisi için değerli ve önemli olan incire siyaset bulaştırmayın. Üreticiler üzerinden kimse siyaset yapmasın. Kimse de menfaati adına konuşmasın” ifadelerini kullandı.