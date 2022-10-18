Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Efeler 09 FK: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Turunda Efeler 09 FK, uzatmaya giden maçta deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Buğra Can Semercioğlu
Altay: Eren Karataş, Kutay Yokuşlu, Tugay Gündem, Sefa Özdemir(Mehmet Kaymaz dk. 106 ?), Onur Efe(Ali Solmaz dk. 83 ?), Mehmet Gündüz(Salih Oktay dk. 75), Ege Parmaksız(Enes Yetkin dk. 63), Ali Kızılkuyu(Arda Gezer dk. 63), Erdem Özcan, Murat Uluç, Nurettin Küçükdeniz(Enes Öğrüce dk. dk. 75)
Yedekler: Ulaş Özçelik, Mustafa Çalışkan, Efe Pehlivan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Efeler FK: Alper Özdemir, Murat Sevimler, Ahmet Sağ, Mahmut Emin Kabul(Recep Daylak dk. 65), Emrah Öztürk(Furkan Çarkçı dk. 46), Serdar Sabun, Fatih Bozok(Furkan Tuşik dk. 95), Kaan Yılmaz(Hakan Can Durdu dk. 46), Adnan Gülen, Furkan Cinkaya(Mustafa Ekin dk. 75), Berkcan Cengiz(Uğur Çetinkaya dk. 86 ?)
Yedekler: Emirhan Emir
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Goller: Murat Uluç (dk. 12)(Altay), Serdar Sabun (dk. 45 pen), Adnan Gülen (97)(Efeler 09 FK)
Sarı Kartlar: Mahmut Emin Kabul (Efeler 09 FK), Arda Gezer, Enes Öğrüce, Erdem Özcan, Salih Oktay (Altay),