Ziraat Türkiye Kupası: Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor:1

Turunda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u konuk eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Stad: Nazilli İlçe

Hakemler: Talha Öztürk, Ali Kılıç, Şefik Öner

Eşin Group Nazilli Belediyespor: Hasan, Fatih (Dk.46 Ahmet Karadayı), Mert Özyıldırım, Şükrü Kaan (Dk.81 Çağrı), Alim, Emre, Bilal, Hakkı Can (Dk.86 Nurettin), Cemal (Dk.60 Ahmet Gökbayrak) Doğukan, Berkay

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Ali Alper, Uğur Arslan, Volkan, Mithat (Dk.75 Talha Enes), Mustafa (Dk.68 Mustafa Fettahoğlu), Ömer Faruk, Kerem, Adem Metin (Dk.58 Yusuf Ensar), Hakan, Sirac (Dk.75 Melik), Mehmet Can

Sarı kart: Bilal (Eşin Group Nazilli Belediyespor) - Yusuf Ensar (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)

Goller : Dk.64 Ahmet Gökbayrak, Dk.81 Kaan (Eşin Group Nazilli Belediyespor) - Dk.24 Mustafa (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)