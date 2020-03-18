Zirai ilaç bayi sınavı erteledi

Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, "Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı"nın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Barış, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü "Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı", sınavın tek merkezde ve yoğun katılımlı bir sınav olması ve ülke genelinde Covid-19 virüsü için alınan tedbirler nedeniyle tarafların karşılıklı onayıyla ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

Sınav yapılma koşulları oluştuktan sonra belirlenecek sınav tarihi, daha sonra ilan edileceği kaydedildi.