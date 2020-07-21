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Ziyaretçi rekorları kıran milli park her gün dezenfekte ediliyor

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan ve korona virüs salgınıyla birlikte 1 Haziran’da başlayan yeni dönemde de ziyaretçi rekorları kırmaya devam eden Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda dezenfekte çalışmaları günlük olarak yapılıyor.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan ve korona virüs salgınıyla birlikte 1 Haziran'da başlayan yeni dönemde de ziyaretçi rekorları kırmaya devam eden Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda dezenfekte çalışmaları günlük olarak yapılıyor.


Bilindiği gibi, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 30 Mart'ta ziyaretçilere kapatılmış, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ise ziyaretçi akınına uğramıştı. Büyük ilgi gören milli parka 45 günde 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yapmıştı. Yeni dönemde de ziyaretçi akınının sürdüğü milli parkta, ziyaretçilerin kullanımındaki alanlarda günlük olarak korona virüs önlemleri alınıyor. Milli parktan yapılan açıklamada, “Ziyaretçilerimizin bu kapsamdaki uyarı ve düzenlemelere riayet etmelerini önemle rica ediyoruz “ denildi.

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