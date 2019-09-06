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1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç turnuvası başlıyor

Karesi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan 1.

Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Karesi Belediyesi yeni bir organizasyona daha imza atıyor. Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası, 7-8 Eylül Cumartesi ve Pazar Günleri yapılacak. Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde düzenlenecek olan turnuva 5 kategoride düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip, 2018-2019 vizesi yapılmış, 2012 öncesinde doğan sporcuların katılacağı turnuva İsviçre Sistemine göre 6 tur olarak düzenlenecek. Turnuvada kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve madalya verilirken, 12 yaş üstü kategorilerde 1. olanlara ayrıca bin lira, 2. olanlara 750 lira ve 3. olanlara 500 lira para ödülü verilecek. Turnuva 7 Eylül Cumartesi günü kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması ardından saat 11.00'da başlayacak.

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