1 Mayıs bayram havasında kutlandı

Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki konserle kutlandı. Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen kutlamalar Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'ndan yürüyüşle başladı. Kuvayi Milliye Meydanına kadar yürüyen emekçiler burada yapılan konuşmaların ardından Onur Yaman'ın konseriyle halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Kuvayi Milliye Meydanı'nda saygı duruşunda bulunan emekçiler daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Düzenleme Komitesi adına basın açıklamasını okuyan BALDEP Dönem Sözcüsü Abdurrahman Bulut emek mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi. Bulut 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, “Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, öğrenciler her gün, her saat yaşamı, emeği ile tekrar oluşturanlar, emeğin ve mücadelenin bayramında alanlarda güzel günler göreceğiz çocuklar diyebilmek için yan yanayız. Birlikteyiz. Ve bugün artık birlikte olduğumuzda kazanabileceğimizi çok daha iyi biliyoruz” diye konuştu.

Bulut'un konuşmasının ardından eğitimci Onur Yaman'ın emekçiler için verdiği konsere geçildi. Onur Yaman söylediği türkü ve halaylarla emekçiler halay çekerek günlerini kutladı.