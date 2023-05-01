1 Mayıs etkinliklerini takip ederken düşen gazeteci yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerini takip ederken yol kenarındaki taş dubaya takılarak düşen gazeteci yaralandı. Gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayvalık ilçesinin en eski gazetecisi 81 yaşındaki Ömür Bir, 1 Mayıs yürüyüş kortejine ait haberin fotoğraflarını çekerken ayağının yol kenarındaki reflektörlü taş dubaya takılması sonucunda başını yere vurarak yaralandı.

Korteji takip eden polis ve zabıta memurları tarafından ilk müdahalesi yapılan gazeteci Bir, yürüyüş sırasında hazır bulunan ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 22 dikiş atılan usta gazetecinin belinde de düşmenin etkisiyle zedelenme olduğu öğrenildi. Hastanedeki ilk müdahalelerin ardından tedbir için bir süre acil servis gözlem odasında bekletilen Ömür Bir, daha sora taburcu edilerek evine gönderildi.

Usta gazetecinin hastanedeki ilk ziyaretçisi Altınova'nın eski Belediye Başkanı Asım Sürer oldu. Ömür Bir'in iki hafta evinde dinlendikten sonra belinden tedavi edilmesi bekleniyor.