İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı.


Edremit'in Akçay Mahallesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-905 botu ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Aytaç Bayırlı, TCSG 905 Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ve Edremit Liman Başkanı Musa Uygur tarafından deniz şehitleri ve tüm şehitler için denize çelenk bırakıldı. Bu sırada bölgede bulunan gemilerde kornalarını çaldılar. Koronavirüs önlemleri kapsamında deniz eğlenceleri yapılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.