1 tonluk uyuşturucu tekneyi batırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 tonun üzerinde uyuşturucu yüklenen tekne denizde battı. Uyuşturucu dolu paketler kıyıya vururken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma biri tekne sahibi 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığınca, Maden Adası güney kıyısında şüpheli ambalajlanmış halde bir paket bulundu. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ambalaj içerisinde vakumlanmış halde bulunan paket içerisinde; 26 kilogram skunk (uyuşturucu madde) olduğu tespit etti. Bu olay üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından bölgede icra edilen keşif uçuşu faaliyeti esnasında; Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı, Yellice ve Kamış Adaları bölgelerinde denize yayılmış vaziyette paketlerin olduğu görüldü. Alınan bilgi doğrultusunda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvalık ilçesi Yellice ve Kamış Adası bölgelerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 1 ton 126 kilogram skunk (uyuşturucu madde) ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Mevcut delillerin toplanması sonucu batan teknenin V.Y isimli şahsa ait olduğu ve teknenin aşırı yüklemeden dolayı su alarak battığı tespit edildi.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarına başlanıldı. Jandarma ekiplerinin yakalanan şüpheli şahısların bağlantılarının tespiti amacıyla geniş çaplı araştırma faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.