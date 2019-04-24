10 bin kağıt uçak geleceğin hayalleri için havalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Hava Kurumu tarafından organize edilen Kağıt Uçak Yarışması'nda 10 bin uçak içerisinde dereceye girenler belli oldu.

Kağıt Uçak Yarışması'nın finalleri Bandırma Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir ay süreyle Bandırma'daki ilk ve orta dereceli 40 okulun öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmalara 10 bin kağıt uçağın başvuru yaptığı belirtilirken, finallere kalan 70 uçak dereceye girebilmek için yarıştı.

Sabah saatlerinden itibaren kağıt uçak tasarımlarını yapan finalistler THK yetkililerinin kontrolünde uçaklarını yarıştırdı. Dereceye giren öğrencilere katılım sertifikaları ile uçak maketleri hediye edildi.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Enes Akyıldız, "Küçük yaşlarımdan bu yana uçak hayalim var. Kağıt uçak yapımı ve uçurmak güç gerektiren bir uğraş." dedi. Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem.. ise "Bir yarışma olduğunu duyup heyecanlandık. Uzun zamandır çalışıyoruz. Öğrencilerimizin özverisi ve sabrı ile buralara kadar geldik. Umarız başarılı sonuçlar elde ederiz. Edemezsek bile önemli olan başarılı sonuçlar almaktı" diye konuştu.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgiler veren Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, "Yarışmamız okullara 7 Mart'ta duyuruldu. Her okul kendi bünyesinde yarışmalarını yaptı. Yaklaşık bu yarışmalarda 10 bin uçak yapıldı. Bu yarışmalarda birinci olan çocuklarımız final müsabakalarına geldiler. 40 okulumuzdan katılım oldu ve 72 çocuğumuz da finale geldiler" diye konuştu.

Yarışmanın finallerine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Garnizon Komutanı Hv. Plt. Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkan Vekili Metin Ok, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve STK'ların temsilcileri katıldı.