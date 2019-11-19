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10 Burda 1. yaşını 10FEST ile kutladı

Balıkesirlilere her zaman özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM 1.

yaşını, üç gün boyunca devam eden, şehrin en büyük ücretsiz müzik festivali 10FEST'te on binlerce ziyaretçisinin katılımı ile coşkuyla kutladı.


Festivalin ilk günü 15 Kasım Cuma saat 19:30'da başarılı grup Son Feci Bisiklet sahne aldı. 10 Burda ziyaretçileri, festivalin ikinci günü 16 Kasım Cumartesi saat 16.00'da gençlerin favori grubu TNK'nin verdiği konserle coştu. Aynı akşam ise saat 19:00'da Yüksek Sadakat unutulmaz bir performans sergiledi. 10 Burda, festivalin kapanış gününde saat 18:00'de müziğin yükselen sesi Kalben'i ağırladı. Birbirinden ünlü müzisyenlerin performanslarına ev sahipliği yapan 10FEST'e, üçüncü gün Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Yoklukta Gider grubu da konuk oldu.


10FEST'e özel hazırlanan festival atmosferinde unutulmaz anlar yaşayan ziyaretçiler, sunucu ve DJ eşliğinde birbirinden eğlenceli dakikalar geçirirken, ödüllü yarışmalarda da sürpriz hediyeler kazandılar. Kurulan atölye alanlarında festival makyajı ve saçları ücretsiz olarak yapıldı. Minik ziyaretçiler için yüz boyama ve sosis balon atölyeleri de gerçekleştirildi. Özel olarak dekore edilen fotoğraf çekim alanlarında ise ziyaretçiler 10FEST'ten anılar biriktirerek ayrıldı.


10 Burda AVM, birinci yaşını birlikte kutladıkları tüm Balıkesirli hemşehrilerine, gösterdikleri yoğun ilgi için binlerce kez teşekkür etti.

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