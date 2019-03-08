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10 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü “Çuha Çiçeği Atölyesi” ile kutluyor!

Balıkesir’de Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ziyaretçilerini çok özel ve keyifli ‘Çuha Çiçeği Atölyesi’ etkinliğine davet ediyor.

Balıkesir'de Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaretçilerini çok özel ve keyifli ‘Çuha Çiçeği Atölyesi' etkinliğine davet ediyor.


10 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaretçilerini, ‘çok nadir bulunan bir güzelliğin var' anlamını taşıyan, çiçekleri ile göz kamaştıran çuha çiçeğinin enerjisi ile buluşturuyor. 10 Burda AVM'de gün boyunca düzenlenecek “Çuha Çiçeği Atölyesi”nde ziyaretçiler, çuha çiçeklerini çok özel hediye paketleri, renkli kurdeleler ve özel çıkartmalar ile süsleyerek sevdikleri kadınlara hediye edebilecekler.


Her an kadınların yanında olan 10 Burda AVM, tüm kadınların “Dünya Kadınlar Günü”nü kutluyor.

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