10 Burda AVM, hediye köyü ile Yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşattı

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaların, lezzetli tatların ve keyifli etkinliklerin yer aldığı Hediye Köyü ile karşıladı.

21-31 Aralık tarihleri arasında Sahne 10'da kurulan ahşap kulübelerden, köy meydanından ve arabalardan oluşan ‘Hediye Köyü' ile 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı. Birbirinden renkli hediyelik ürünlerin ve lezzetlerin yer aldığı Hediye Köyü'nde ziyaretçiler, keyifli etkinlikler ile yeni yılı karşıladı.

Balıkesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Hediye Köyü'nün yanı sıra, özel dekorlardan ve fotoğraf çekim alanlarından oluşan muhteşem yeni yıl atmosferi ile 10 Burda AVM ziyaretçileri yeni yıla keyifli bir başlangıç yaptı.