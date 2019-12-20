İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak

Balıkesir’in alışveriş ve eğlence merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaları ve lezzetli tatları bulabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri Hediye Köyü’ne davet ediyor.

Balıkesir'in alışveriş ve eğlence merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaları ve lezzetli tatları bulabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri Hediye Köyü'ne davet ediyor.


21-31 Aralık tarihleri arasında Sahne 10'da kurulacak ahşap kulübelerden köy meydanından ve arabalardan oluşan ‘Hediye Köyü' ile 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Birbirinden renkli hediyelik ürünlerin ve lezzetlerin yer alacağı Hediye Köyü'nde ziyaretçiler, yeni yıl temalı çocuk atölyeleri ve çeşitli faaliyetlere ücretsiz olarak katılabilecekler. 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve sürprizleriyle ‘Hediye Köyü' ünde yeni yıla farklı bir başlangıç sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.