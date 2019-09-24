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10 Burda AVM, Orhan Kemal müzesi sergisi'ne ev sahipliği yaptı

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir’in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, Orhan Kemal Müzesi Sergisi ile duayen yazarın eserlerini okurlarıyla buluşturdu.

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, Orhan Kemal Müzesi Sergisi ile duayen yazarın eserlerini okurlarıyla buluşturdu.


10 Burda AVM, Türk Edebiyatı'nın büyük ustaları arasında yer alan duayen yazar Orhan Kemal Müzesi Sergisi' ne ev sahipliği yaptı. 10 Burda Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, öğrenciler ve ziyaretçilerin katıldığı söyleşide babası Orhan Kemal'i ve eserlerini anlattı. 10 Burda AVM ziyaretçileri; hikaye, roman ve tiyatro türlerinde onlarca esere imza atan, Türk Edebiyatı'nın en önemli toplumsal gerçekçi yazarlarından Orhan Kemal'in hayatına ve eserlerine çıktıkları yolculukta unutulmaz anlar yaşadılar.


Birbirinden keyifli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 10 Burda AVM, ziyaretçilerini unutulmaz etkinliklerle buluşturuyor.

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