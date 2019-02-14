10 Burda AVM'de sevgililer günü

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, Sevgililer Günü'nde romantik ve unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

10 Burda AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile hazırladığı,özel dekore edilmiş “Sevgi Yolu”, aşk ve sevgi temalı dev harfler, rengarenk güller içerisinde sevdikleriniz ile birlikte fotoğraf çekilebileceğiniz “Sevgi Salıncağı” ve temalı özel fotoğraf çekim alanları ile Sevgililer Günü'nü ziyaretçileri için unutulmaz kılıyor. Bu özel atmosferin bir parçası olan Sevgi Salıncağı'nda çekilen fotoğrafını,#aşk10da hashtagi ile sosyal medyada paylaşan ziyaretçiler arasından çekilişle belirlenecek 4 çifte, romantik bir yemek fırsatı sunuyor.

14 Şubat Perşembe günü 16:30-17:30 ve 18:30 saatlerinde gerçekleştirilecek Trio müzik dinletisi ile de Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, 10 Burda'da unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek.