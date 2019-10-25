10 Burda AVM'den Türkiye'nin en çok kazandıran ulaşım kampanyası

Ş. işbirliğinde, Balıkesir il sınırları içerisindeki toplu ulaşım araçlarında seyahat kartı olarak kullanılan Balkart'a “Hediye TL” yükleme kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında 10 Burda AVM ziyaretçileri, mağazalardan yaptıkları alışverişlere ait fiş/faturaları Danışma noktasında işleterek Balkart'larına anında hediye TL'lerini yüklenecek. Kampanya için detaylı bilgiye 10 Burda AVM danışma noktasından ya da http://www.10burda.com/ internet sitesinden ulaşabilecek.