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10 Burda talihlisine arabası teslim edildi

Balıkesir’in en yeni eğlence, yaşam ve buluşma merkezi konumundaki 10 Burda AVM’nin, düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilen “Skoda Karoq” talihlisi ile buluştu.

Balıkesir'in en yeni eğlence, yaşam ve buluşma merkezi konumundaki 10 Burda AVM'nin, düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilen “Skoda Karoq” talihlisi ile buluştu.


Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri ile ziyaretçilerin huzurunda 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen çekilişle kazananı belirlenen 2018 model Skoda Karoq, düzenlenen etkinlikle 10 Burda AVM Müdürü Murat Sönmez tarafından asil talihli Hayri Sinan Balcı'ya teslim edildi. Skoda Karoq talihlisi Hayri Sinan Balcı; mutluluğunu dile getirerek bu tür çekilişlere, kendisine çıkmadan önce inanmadığını sözlerine ekledi.

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