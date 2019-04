10 Burda'da Sokak Basketbolu Heyecanı

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, 7-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen ‘10 BurdaStreetball Turnuvası' ile heyecanlı ve görkemli anlara sahne oldu.

7 Nisan'da düzenlenen açılış töreninin ardındanBalıkesirlilere Sokak basketbolu heyecanını yaşatan 10 BurdaStreetball Turnuvası'na 43 takım ile birçok yaş kategorisinden 194 sporcu katıldı. Turnuva boyunca 7 günde 71 maç basketbol severlerle 10 BurdaAVM'de buluştu. Maçlarda büyük heyecan ve çekişme yaşanırken, sürpriz yarışmalar ve şovlar izleyicilere renkli anlar yaşattı.

Balıkesir'e ve 10 Burda ziyaretçilerine heyecan katan, Balıkesir Basket Spor Kulübü, Potanın Yıldızları, Bilnet Okulları, Balıkesir Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘10 BurdaStreetball Turnuvası' 14 Nisan'da düzenlenen final maçları ve ödül töreni ile sona erdi.

Turnuva sonunda Spor Okulları kategorisinde Miniklerde New York Knick, Küçüklerde Charlotte Hornets, Yıldızlarda Charlotte Bobcats, Gençlerde Utah Jazz şampiyon oldu. Musabık Takımlar kategorisinde ise Küçüklerde Fire In The Hole, Yıldızlarda Savaşan Sosisler ve Yıldızlarda ise Top Of The Street takamılar şampiyonluğu elde etti.