10 Kasım'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü anma törenleri dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesi, tek yürek oldu.

Edremit'te gerçekleştirilen “Atatürk'ün Ölümünün 84. Yıl Dönümü Anma Programı” Şehit Hamdibey Meydanında düzenlenen çelenk töreniyle başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan tarafından Atatürk Abidesine çelenklerin koyulmasının akabinde; saatler 09,05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Anma Programı dahilinde Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından ‘Atatürk' konulu şiirler okundu. Okullar arasında gerçekleştirilen “Türk Gençliği Atatürk'ün İzinde” resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Oratoryo gösterisi, zeybek oyunu ve Atatürk'ün sevdiği türkülerden “Yemen Türküsü ile Bülbülüm Altın Kafeste” türkülerinin hep bir ağızdan söylenmesinin ardından program sona erdi.

Törenlere; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.