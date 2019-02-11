100 okulda 100 bin öğrenciye hijyen malzemesi

Bir kimya firmasının, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütmüş olduğu “Biz, Bir Adım Attık” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Balıkesir'deki okullara yapılan temizlik malzemesi yardımı teslim töreni gerçekleştirildi.

Müdür Yıldız, "Öğrencilerimizin sağlıklı koşullarda yetişmesi bizim en öncelikli hedeflerimizden biridir"

“Biz, Bir Adım Attık” sosyal sorumluluk projesinin teslim töreninin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Okullarımızın akademik başarı yönünden en önde olmalarının yanı sıra temizlik ve hijyen bakımından da en önde olması ve öğrencilerimizin sağlıklı koşullarda yetişmesi bizim en öncelikli hedeflerimizden biridir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ‘Beslenme Dostu Okullar Programı' kapsamında yürütmüş olduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde il genelindeki 905 kurumumuzdan 645 tanesi beyaz bayrak sertifikasına kavuşmuştur. Bugün de bu başarıyı güçlendirmek için Kimya Firması tarafından hediye edilen ürünlerin teslimini gerçekleştireceğiz. bin 108 okulumuza kazandırılan bu temizlik maddeleri 187 bin 366 öğrencimiz ve 15 bin 199 öğretmenimizin kullanımına sunulacaktır. Temiz okullar için adım atan ve bizlere bu imkanı sunan başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'na, Kimya Firma Sahibi Hediye Taşkın'ın şahsında tüm Kimya Firma yetkililerine öğretmen ve öğrencilerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Giritlioğlu, "100 bin öğrenciye ulaşacağız"

2006 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan her zaman gurur duyan bir firmayız diyerek sözlerine başlayan Kimya Firma Temsilcisi Ali Giritlioğlu: “Dezenfektasyon, hijyen ve endüstriyel kimya alanında ulusal ve uluslararası mükemmellik merkezi olmak vizyonunda olan firmamız, 2010 yılında “Biz, Bir Adım Attık” projesi ile 100 okulda 100 bin öğrencimizin hijyenik ortamlarda öğrenim görmesi için ücretsiz olarak tehlikeli virüs ve bakterilere karşı dezenfektasyon sağlayarak, büyük ölçüde bir sorumluluk projesi başlatmıştır. 9 yıldır devam etmekte olan “Biz, Bir Adım Attık...” projemizi bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bin 108 okulumuzun dezenfektan ve hijyen ürünlerinin ihtiyaçları sosyal sorumluluk projemiz kapsamında sağlanacaktır. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Kafaoğlu, "“Kurumların iş birliği ile aşamayacağımız engel yok"

Herkes keşke böyle bir adım atabilse, keşke büyük nice firmalarımız böyle sosyal sorumluluk projelerini arttırarak devam ettirebilse diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: “Kurumların iş birliği ile aşamayacağımız engel yok. ‘Temizlik, imandandır.' diyen bir kültürden geliyoruz. Her şeyin başı temizlik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053, 2071 hedeflerine, bizleri siz gençlerimiz ulaştıracaksınız. Sizin başarılı olmanız için sağlıklı ortamlarda eğitim görmeniz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak Kimya Firma yetkililerini bu projelerinden dolayı gönülden kutluyorum.” dedi.

Karesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen teslim törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kimya Firma Temsilcisi Ali Giritlioğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.