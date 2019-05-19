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100 Yıl, 100 güvercin uçurularak kutlandı

Susurluk’ta 19 Mayıs törenlerinde 100.

Susurluk'ta 19 Mayıs törenlerinde 100. yıl, 100 güvercin uçurularak kutlandı.


Susurluk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Parkında bugünün anlam ve önemine yakışır şekilde coşku ile kutlandı. Saygı duruşu,İstiklal Marşımızın okunması güvercin sevenler ve yetiştiriciler derneği Kaymakam Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney ile birlikte 100 güvercin uçurulması ile başladı. Kutlama programı şiirlerin okunması, jimnastik, güreş ve karate gösterileri, halk oyunları ve Okul Gençlik korosunun seslendirdiği şarkı ve marşlar ile devam etti. Program sonunda Susurluk'ta spor faaliyetlerinde üstün özveri gösteren öğretmenlere teşekkür belgesi, başarılı spor takımlarına madalyaları, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ve uyuşturucu kullanımına karşı başlattıkları rap müzik grubuna hediyeleri Kaymakam Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Kılıç, Susurluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcısı Öğr. Gör. Zeynep Nale ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya tarafından verildi.

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