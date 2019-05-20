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100. Yıl Coşkusunu Erciyes'in zirvesine kazıdılar

100.

yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Erciyes Dağı Zirve Tırmanış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bandırma Belediyesi Dağcılık Topluluğu Üyeleri ve aynı zamanda Belediye personelleri olan Elektrik Etüt Birimi Sorumlusu Cihan Boztunç ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Tansel Demirel yer aldı.


Federasyon onaylı 25 Dağcının hazır bulunduğu etkinlikte sporcular geceden bölgede kamp attı. 19 Mayıs günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayan 3 bin 917 metre yürüyüşün ardından zirveye varan sporcular Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve Şehitler için saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşını hep bir ağızdan okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sporcular günün anısına toplu fotoğraf çekinerek bu anlamlı organizasyonu ölümsüzleştirdiler.

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