100. yıl için pedal bastılar

Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Bandırma'da Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma İlçe Spor Müdürlüğü ve Bandırma Belediyesi ortaklığında düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde her yaştan 100 civarında bisikletsever Kurtuluş mücadelesinin 100. yılı anısına pedal bastı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Bandırma Belediye Binası önünden başlayan ve Doğruca Mahallesi'ne kadar olan 8 km'lik etapta gerçekleştirilen bisiklet turunda Emniyet ve Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri de önlemler aldı. Etkinliğin Doğruca Mahallesi'ndeki durağında katılımcılara erzak dağıtımı yapılırken, dereceye girenlere madalya ve tişört hediye edildi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) Başkanı Olcay Türker "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında 7'den 70'e her yaştan vatandaşımız için sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün yerleştirilmesi Bandırma'da bisiklet sporunun tanıtılması ve geliştirilmesi için yapılan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Bandırma Belediyesiyle birlikte organize ettiğimiz etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi