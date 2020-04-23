100. yılda 100 çocukla videokonferansta buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, 100 çocukla birlikte videokonferans gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın da katıldığı videokonferans, Balıkesir'in 20 ilçesinden ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarla yapıldı.

Yayının başında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Yılmaz devamında şöyle konuştu: “Hepinizi çok seviyorum, bundan 100 yıl önce bize; demokrasiyi, beraber olmayı armağan eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizi kuran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milletvekillerimizi ve büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepiniz evlerinizde ne kadar güzel giyinip süslenmiş, hazırlanmışsınız; bayraklarınız, resimleriniz, süslemeleriniz çok güzel olmuş. Bu özel günü meydanlarda, okul bahçelerinde hep beraber kutlamak varken böyle evlerimizden kutluyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımızın umutları; bu 100 yıldan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisimizin daha nice 100 yılları kutlanır inşallah.”

Yıldız: Biraz daha sabır ve evlerinizde kalmanızı rica ediyorum

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle biraz buruk olduklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız “Bu zor günler sona erecek öğrencilerimizle; okul koridorlarında, bahçelerimizde top oynayacağız, uçurtma uçuracağız. Onlarla; okullarımız, parklarımız yeniden şenlenecek. Bu zor günler bittiğinde gelecek yıl Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yine çok güzel etkinlikler yapacağız. Siz, sevgili öğrencilerimizden biraz daha sabır ve evlerinizde kalmanızı rica ediyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bu ülkeyi bizlere vatan kılan tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum.” diye konuştu.

En doğal halleriyle kendilerini ifade ettiler

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Başkan Yılmaz'a, çocuklar kendilerini en doğal halleriyle ifade ederek okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediklerini söyledi. Çocukların tatlı cümleleriyle neşeli bir atmosferde gerçekleşen yayında Başkan Yılmaz, çocuklarla birebir diyaloglarında; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olsalar ilk talimatlarının ne olacağını, kendisinden ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Yayın boyunca; 23 Nisan hakkında konuşmalar yapıp şiirler okuyan, şarkılar söyleyen çocuklar isteklerini sıraladı. Hepsinin isteklerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'la birlikte mümkün olduğunca hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, koronavirüs salgını bittiğinde yayına katılan çocuklar da dâhil olmak üzere Balıkesir'in tüm ilçelerinden birer otobüs çocuğu Ankara'da; TBMM'ye ve Anıtkabir'e götüreceğine söz verdi.

Balıkesir'in güzelliklerini keşfedecekler

Salgın çıkmasaydı Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber il genelindeki tüm okullarda okuyan öğrencilere Balıkesir'in güzelliklerini göstermek ve yaşadıkları şehri tanımalarını sağlamak adına belirli aralıklarla geziler düzenleme planlarının olduğunu da ekleyen Başkan Yılmaz “Salgın bittiğinde çocuklarımız yaşadıkları şehri keşfedip tanıyacaklar.” dedi.

Büyükşehir meclisi'ne davet etti

Başkan Yılmaz, yayında bulunan tüm çocukları Mayıs ayının ikinci haftası Salı günü gerçekleştirilecek önümüzdeki ilk Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine davet ederek “Sayenizde çok güzel bir gün geçirdim. Pandemi ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarımıza ve emek sarf eden Vefa Destek Gruplarımıza teşekkür ediyoruz. Siz, çocuklara kurallara uyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek sizin olsun, en güzel yarınlarda birlikte olmak dileğiyle.” diye konuştu.