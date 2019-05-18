100.yıl coşkusu 10'da

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, gün boyunca Balıkesirlilere bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.

19 Mayıs Pazar günü tüm ziyaretçilere Türk bayrakları dağıtılarak, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bando gösterileri ve Cumhuriyet marşları ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Esas 10 Burda AVM'nin kutlama programı kapsamında ayrıca, ziyaretçiler için bayrak temalı yüz boyama etkinliği de gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 10 Burda AVM, aynı heyecanı yaşamak isteyen tüm Balıkesirlileri kutlamalara davet ediyor. Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Kasım 2018'de kapılarını açan 10 Burda AVM, 40 bin m2'lik kiralanabilir alanı, 1200 araç kapasiteli kapalı otoparkı, 750 araç kapasiteli açık otoparkları, yeni nesil özel mimarisi ve güçlü marka karması ile Balıkesir'de hizmet vermektedir. Balıkesir şehir merkezine ilk kez getirdiği global ve ulusal markaları, şehirdeki en konforlu 7 sinema salonu, Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezi içerisindeki 4 bin kişilik dev etkinlik alanı Sahne 10'u, şehrin ilk bowling salonu, 135 mağazalık konsepti, kolay ulaşılabilirliği ile Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunarak Balıkesir'in alışveriş, yeme-içme, buluşma ve yaşam merkezi haline gelmiştir.