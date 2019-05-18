İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

100.yıl coşkusu 10'da

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, gün boyunca Balıkesirlilere bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, gün boyunca Balıkesirlilere bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.


19 Mayıs Pazar günü tüm ziyaretçilere Türk bayrakları dağıtılarak, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bando gösterileri ve Cumhuriyet marşları ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Esas 10 Burda AVM'nin kutlama programı kapsamında ayrıca, ziyaretçiler için bayrak temalı yüz boyama etkinliği de gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 10 Burda AVM, aynı heyecanı yaşamak isteyen tüm Balıkesirlileri kutlamalara davet ediyor. Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Kasım 2018'de kapılarını açan 10 Burda AVM, 40 bin m2'lik kiralanabilir alanı, 1200 araç kapasiteli kapalı otoparkı, 750 araç kapasiteli açık otoparkları, yeni nesil özel mimarisi ve güçlü marka karması ile Balıkesir'de hizmet vermektedir. Balıkesir şehir merkezine ilk kez getirdiği global ve ulusal markaları, şehirdeki en konforlu 7 sinema salonu, Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezi içerisindeki 4 bin kişilik dev etkinlik alanı Sahne 10'u, şehrin ilk bowling salonu, 135 mağazalık konsepti, kolay ulaşılabilirliği ile Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunarak Balıkesir'in alışveriş, yeme-içme, buluşma ve yaşam merkezi haline gelmiştir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.