101 öğretmene Astromoni ve Beceri eğitimi

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi (FEGEP) Öğretmen Eğitimlerine 17 ilçeden 64 okul ve kurumdan 65'i fen grubu (fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji) 36'sı sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 101 öğretmen katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Küçük, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memduh Sami Taner, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Sevim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir'in konuşmacı olarak katıldığı programda eğitime katılan öğretmenlerle “Stellarium Uygulama, Gök Atlası Yapımı,Takımyıldızı Dürbünü Yapımı veMitolojik Astronomi” konularında atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen kapanış ve sertifika töreninde programa katılan akademisyen ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Öncelikle farklı ilçelerimizden buraya teşrif ederek ‘Ben de varım.' diyen siz değerli öğretmenlerimize, bu çalışmanın hayat bulmasındaki değerli katkıları nedeniyle Yuşa Bey'in şahsında AR-GE birimimizin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyor; bu güzelliklerin artarak devam etmesini ve ülkemize yayılmasını niyaz ediyorum. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğretmen atölyeleri çalışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel yeterliliklerinin artırılması, eğitim-öğretim çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi ve 21. yy. becerilerine sahip öğretmenler olarak gelişmelerine imkan sağlanması çok önemli. Biz inanıyoruz ki teknolojinin hızla geliştiği, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniliklerin ve dolayısıyla bilginin arttığı bu dönemde öğretmenlerimizin akademik olarak daha donanımlı oldukları sınıflarda öğrencinin merkeze alınması kolaylaşacak ve eğitimin kalitesi de artacaktır” dedi.