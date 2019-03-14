Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarafından “104. Yılında Çanakkale Savaşları” Konulu Konferans Düzenlendi.

Düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Resul Yavuz katıldı. Sinevizyon destekli sunumunda Yavuz, “Çanakkale Kara ve Deniz Zaferlerinin 104. Yıldönümü vesilesiyle buradayız. 296 gün boyunca devam eden savaşın iki taraf için de sonuçları oldukça ağır olmuştur. Çanakkale Savaşları “çok kanlı ve çok dilli bir savaş” olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi savaş meydanında yedi sekiz farklı dilin konuşulmasıdır. Bugün Çanakkale'ye gittiğiniz zaman restore edilmiş ve ziyaretçilere açılmış olan pek çok farklı siper görebilirsiniz. Savaş meydanındaki ağır zayiatlara rağmen Türk kuvvetleri kendi topraklarını korumaya her zaman bağlı kalmıştır. Savaş zamanında yüzde beş oranında okuma-yazma bilen askerimiz vardı. Ama karşı tarafta bu oran oldukça fazlaydı ve bunun meydana getirdiği dezavantajlar olmuştur. Okuma-yazma bilen askerlerimizin yazmış olduğu mektuplar, günümüzde birçok filme uyarlanmıştır.” diye konuştu.

Düzenlenen konferans, Üniversite'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete'nin Üniversite'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Resul Yavuz'a plaket takdiminde bulunmasıyla sona erdi.