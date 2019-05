11 Şehit ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı veridi

Vali Ersin Yazıcı, ilk iftar yemeğini Şehit yakınları ve Gaziler onuruna verdi. Vali Ersin Yazıcı ve Bayan Yazıcı, Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde 9 şehidimizin ailelerine ve 2 gazimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Vali Yazıcı tarafından madalya ve beratları takdim edildi

Gerçekleştirilen törende Vali Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanımızın adına Şehit Uzman Onbaşı Mesut Demir, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ender Fatih Yılmaz, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz, Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Gökhan Bakır, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Atilla Kaya, Şehit Uzman Çavuş Erbil Arslan, Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir'in aileleri ile Gazi Uzman Çavuş Oğuzhan Işıklı ve Gazi Uzman Çavuş Mehmet Sevinç'e madalyalarını ve beratlarını takdim etti.Hüznün ve gururun bir arada yaşandığı törende 9 şehidimizin ailelerine, 2 gazimize madalya ve beratları takdim edildi. Düzenlenen törende bulunmaktan büyük bir şeref duyduğunu belirten Vali Yazıcı, aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle yad edip, kahraman gazilerimize Balıkesirliler adına sonsuz şükranlarını iletti.

Vali Yazıcı, "Sevgi, saygı ve minterlarlığın simgesi"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Vali Ersin Yazıcı, "Bugün Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve berat devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Benim en değerli misafirlerim sizsiniz. Bu vesile ile geçmişten günümüze üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan yapan aziz Şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli Gazilerimize sağlık diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Her masada bir protokol üyesi ve eşinin bulunduğu iftar yemeğinde, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehit aileleri ve gaziler il protokol üyelerine taleplerini iletme fırsatı buldu. Vali Yazıcı, şehit yakını, gaziler ve gazi yakınlarının Ramazanlarını kutlayıp, onlarla sohbet ederek, dert ve sıkıntılarını dinledi.

Vatan ve millet sevgilerinin; bütün maddi sevgilerin üzerinde olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Vatanı, millet uğruna, ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aziz şehitlerimize de burada huzurlarınızda manevi varlıklarına hitap etmek istiyorum: Bize devrettiğiniz emanet emin olunuz ki gelecek nesillere en güçlü şekilde, en derinlikli şekilde intikal ettirilecektir. Sizlerin bize bıraktığı bu ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımak adına hep birlikte çalışarak bu konuda gayretlerimizi göstereceğiz" dedi.

Yazıcı "Balıkesir Valisi her zaman yanınızda"

Şehitler ve gazilerin Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, "Devletimiz, her türlü terör oluşumuyla, kararlılıkla mücadeleye devam edecek, terör örgütlerinin defterini dürecektir. Bunun en büyük teminatı kahraman milletimizdir, kahraman ordumuzdur. Bunun en büyük teminatı, kumaşı, bayrağımızla, sancağımızla aynı kumaştan dokunan Şehit ve Gazilerimizdir. Sizlersiniz, bizleriz. Devletimiz, daima yanınızdadır. Balıkesir Valiliği, her zaman yanınızdadır. Balıkesir Valisi, her zaman yanınızdadır, hizmetkarınızdır. Bu büyük millet her zaman yanınızdadır, size minnettardır. Sizler hiç bir zaman yalnız değilsiniz. Bunu Vali olarak ben söylüyorum ve herkes de bunu en işi şekilde biliyor. Teşrifleriniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan ayını, bu mübarek günlerin manevi önemine uygun bir şekilde değerlendirmemiz temennisiyle tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Devlet Övünç Madalyası Beratı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası Beratında, "Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiştir" ifadesi yer alıyor.