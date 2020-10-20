110 kilometrelik arazi yolunun yapımına başlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi'nde 110 kilometrelik arazi yolunun yapımına kesilerek başlandı.

Doğruca Mahallesinde arazi yolu inşaatı törenle başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Çiftçilerimiz için arazi yolları çok mühim. Ürettiği mahsulün tüketici ile buluşmasındaki ilk adım arazi yollarından geçer. Hasadının verimli ve iyi olması, tarlasına rahat ulaşması için geniş ve ulaşımı kolay arazi yollarına sahip olması çok önemlidir. Doğruca Mahallemizden başlayarak devam eden 110 kilometrelik arazi yollarının genişletilmesi ve yenilenmesi çalışmaları 17 Ekim itibari ile başlamıştır. Artık çiftçilerimiz geniş ve düzenlenmiş yollar ile tarlalarına daha rahat ulaşacak, özellikle kış aylarında çektiği sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bölgemizdeki çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin ise, "Bugün burada arazilerimizin yeni yollarının yapımı için toplanmış bulunmaktayız. Bu yol yaklaşık 110 kilometre uzunluğunda. 60 santim kalınlığında taş döşeniyor, üzerine de mıcır atılacak. Çiftçilerimizin tarlalarını daha iyi hasat etmeleri, tarlalarını ekip biçmeleri için bu hizmet DSİ tarafından yapılıyor. Bu güzel hizmeti için Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Balıkesir milletvekillerimize ve Ak Parti Bandırma İlçe Başkanımız Mehmet Doğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.