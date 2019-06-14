1108 okulda 187 bin 843 öğrenci karne sevinci yaşadı

Edip Gürcün İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreniyle öğrenciler üç aylık yaz tatiline girdi. Edip Gürcün İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Vekili Şükrü Kara, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın yanı sıra öğrenci velileri de katıldı. Protokol üyeleri Edip Gürcün İlkokulu'ndaki ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine karneleriyle birlikte oyuncak ve kitap da hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız 2018-2019 eğitim-öğretim yılının son gününde öğrencilerin yaz tatillerinde kitap okumaya devam etmelerini istedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı açıklamada, “17 Eylül 2018 Pazartesi günü il merkezinde bin 108 okulumuzda 187 bin 843 öğrencimizle başlamış olduğumuz 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bu vesileyle bir yıl boyunca öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerine vesile olan kıymetli öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Öğrencilerimizin önünde uzun bir tatil var. Ben bu tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini, bir yıl boyunca BENGİ Projesiyle onlara kazandırmaya çalıştığımız okuma etkinliğini mutlaka yaz tatilinde de devam ettirmelerini arzu ediyorum. Burada velilerimize de şu mesajı vermek istiyorum; bu karneler onların notlarını gösteren bir gösterge değil, sadece yıl içerisinde göstermiş oldukları performansın bir sonucu, katkısı. Onlar karnelerindeki notlar her ne olursa olsun bizim için çok değerliler. Öğrencilerimizin çok değerli olduğunu onlara tekrar belirtmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki yaz tatili boyunca gönüllerince bir tatil sonunda gelecek yıl 2019-2020 eğitim-öğretim yılında çok daha başarılı bir şekilde yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaklarına gönülden inanıyorum. Yine bu eğitim-öğretim yılı içerisinde Balıkesir'imizde çok büyük başarılara imza attık. Bu başarılarda çok büyük katkısı olan başta Valimiz olmak üzere, belediye başkanlarımıza, ilçe kaymakamlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve Balıkesir maarif davasının tüm üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.