Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde “12 Mart Milletin Sesi İstiklâl Marşı ve Akif” Konulu Konferans Düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıldönümü nedeniyle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan'ın konuşmacı olduğu “12 Mart Milletin Sesi İstiklâl Marşı ve Âkif” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete, Genel Sekreter Cihangir Boz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İsmail Şahin, Üniversite personeli ve öğrencileri katılım gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bahseden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan, “Her edebiyatçının Mehmet Akif'i kendi üslubuyla yeniden yazması, İstiklal Marşı'nı yeniden tahlil etmesi faydalı olacaktır. Mehmet Akif'in annesinin doğudan, babasının ise batıdan olması büyük bir anlam taşımaktadır. Anne ve babasının etkisiyle hem doğu kültürüne hem de batı kültürüne hakim olarak büyümüştür. Ailesinin de etkisiyle pozitif bilimlere ve dini ilimlere ne kadar düşkün olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Arapça ve Farsça dillerinde aldığı eğitimlerinin yanı sıra, medrese eğitimi ve daha birçok alanda da eğitim almıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde dünyaya gelen Mehmet Akif, çocukluk çağını cephelerden gelen haberleri dinleyerek geçirmiştir. Eğitim hayatı boyunca birçok başarıya imza atarken memuriyet hayatında ise çeşitli yerlerde görevler üstlenmiştir. Başarılı olduğuna inandığı arkadaşının işten çıkarılması sonrasında Mehmet Akif de görevinden istifa etmiştir. Bu, Akif'i tanımamıza yardımcı olacak güzel bir örnektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde bulunduğu buhranlı dönemden tek çıkış yolunun İslam birliği olduğunu, ümmet politikası uygulanması gerektiğini savunmuştur. Akif için vatan derdi hep ön planda olmuştur. 21 Aralık 1936'da vefat etmiştir.” diye konuştu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan İstiklal Marşı'nın kabulü ve yazılış süreci hakkında, “Türk ordusu, bir İstiklal Marşı'na ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve bu isteğini dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'e iletmiştir. Böylece İstiklal Marşı yazılması için bir yarışma düzenlenir. Yarışmanın ödülü de 500 liradır. Yarışmaya 724 tane şiir katılır ancak hiçbiri marş olmaya değer bulunmaz. Herkesin kafasında bu marşı ancak Mehmet Akif yazabilir diye geçmektedir. Ancak Mehmet Akif ödüllü olması nedeniyle yarışmaya sıcak bakmaz. Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif'e bir mektup yazarak yarışmaya neden katılmadığını sorar ve katılmasını rica eder. Ancak Mehmet Akif, bu mektuba cevap vermez. Mehmet Akif, dostu Hasan Basri Bey vasıtasıyla ikna edilebilmiştir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı 48 saat içerisinde yazmıştır. İstiklal Marşı, oy çoğunluğuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Mehmet Akif, arkadaşından ödünç aldığı paltoyla meclise giderken yarışmadan kazandığı 500 liralık ödülü de yetim çocukların ve dul kadınların meslek edinmeleri ve geçinmelerini sağlayan bir vakfa bağışlamıştır. Bunlar bize Mehmet Akif'in nasıl bir şahsiyete sahip olduğunu göstermektedir.” dedi.

İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen “12 Mart Milletin Sesi İstiklâl Marşı ve Âkif” konulu konferans, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete'nin konferansın konuşmacısı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan'a plaket takdim etmesiyle sona erdi.