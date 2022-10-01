120 yıllık tarihi camide yeniden ezan sesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nin tek camisi olan 120 yıllık Ertuğrul Camisi'nin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete açtı.

Şehrin tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkarak bakım, onarım, restorasyonlarını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık tarihi Ertuğrul Camisi'ni yeniden kullanılabilir hale getirdi. Yıllardır atıl bir durumda bulunan tescilli cami, Büyükşehir'in çalışmaları sonucunda adeta küllerinden yeniden doğdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ve Ertuğrul Mahallesi sakinlerinin katılımı ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Orijinalliği korundu

Ertuğrul Mahallesi'nin merkezinde konumlanan tek cami olan Ertuğrul Camisi; avlusu, hizmet binası, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla yaklaşık 870 metrekare alan kaplıyor. Tarihi yapısına saygılı ve orijinalliği korunarak yapılan çalışmalarla cami hem cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi. Avlusu içerisinde yer alan ve oldukça kötü durumda olduğu için kullanılamayan tescilsiz yapılar yıkılarak yerine, projeye uygun ıslak hacimler ve okuma salonu inşa edildi.

Bir yıl gibi kısa bir sürede Ertuğrul Camisi'nin restorasyonunu tamamladıkları belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Bizler yerel yöneticiler olarak yollar, alt yapı ve şehrin birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllardır yeni hizmetler üretildi. Ancak bakım yapılmazsa yok olmaya yüz tutacak yerlerimiz de var. Biz ilçe belediyelerimizle birlikte Balıkesir'de çok yerde çalışmalar yapıyoruz. En çok önemsediğimiz işlerden birisi de yıkılmaya yüz tutmuş tarihi alanların yeniden şehre kazandırmak. Biz eski bir şehiriz, kadim bir şehiriz, kültürümüz medeniyetimiz var diyeceğimiz yerler belli. Aygören, Dumlupınar mahallelerimizdeki tarihi binaların restorasyonu, Başçeşme Mezarlığımızı, Şeyh Lütfullah Camimizi, Zağnos Paşa Camimizi ve civarında yenileme çalışmaları yaptık. Balıkesir'in simgeleri bir bir ortaya çıkıyor. Ertuğrul Camisi'nin restorasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.