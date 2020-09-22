İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

13 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı oldukları iddia edilen 13 şüpheli adliyeye çıkarıldı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette tamamlanan işlerimlerin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.


Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu Mahrem imamlığı yaptığı tespit edilen ve haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmayan; aralarında 1 aktif Polis Memuru, 1 aktif Komiser Yardımcısı, 5 aktif öğretmen, 1 aktif İnfaz Koruma Memuru, 4 özel sektör çalışanı ve biri işsiz olmak üzere toplam 13 kişi bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.