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13 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyonda yasadışı hint keneviri ekimi yapıldığı tespit edilerek 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyonda yasadışı hint keneviri ekimi yapıldığı tespit edilerek 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.H.K. ve T.Ç. isimli şüphelilerin yasadışı ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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