13'ncü Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Balıkesir'den seslendi:

13'ncü Cumhurbaşkanı Adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir'e ziyaret yaptı. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda partililer ve vatandaşlarla buluşan İnce neden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Balıkesirlilerden destek isteyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'lilere seslendiği konuşmasında “FETÖ ve PKK'yı destekleyen partiye oy vermeye vicdanınız el veriyor mu” diye sordu.

"Terör kimi destekliyorsa oradan uzak durun”

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13'ncü Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 41 yıl aradan sonra Balıkesirlilerin karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesir'de okuduğu dönemdeki anılarıyla konuşmasına başlayan Muharrem İnce; “Neden bu iki blokla olmaz. Ben size söyleyeyim. FETÖ kimi destekliyorsa, PKK kimi destekliyorsa, Hizbullah kimi destekliyorsa oradan uzak duracaksınız. Peki, FETÖ, Hizbullah ve PKK'lılar kime iftira atıyor Muharrem İnce'ye. O zaman bu memleketin dürüst evlatlar, terörle arasına mesafe koyanlar bakmayın siz algı operasyonlarına. Bir oy Memleket'e, bir oy memleketin evladı Muharrem İnce'ye” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın eskilerinden medet umuyor”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmayacağını açıklayan Muharrem İnce, CHP'li seçmene seslendi. İnce, “Bakın Erdoğan'la olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. 2001'den 2019'a kadar Davutoğlu yanında, Babacan yanında. Özelleştirmeler yapılırken Babacan bakan, Suriye'liler Türkiye'ye gelirken Davutoğlu başbakan, Kılıçdaroğlu'da Erdoğan'ın eskilerinden medet umuyor. Olmaz. Benim güzel CHP'li kardeşlerim size sesleniyorum. Siz benim dostumsunuz. Balıkesir üçüncü sırada Ali Babacan'ın adamı var. Sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi günü CHP'den istifa edecekler. Kaç kişi? 77 kişi. Sizin vicdanınız buna elveriyor mu? Yani Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz, eliniz titremeyecek mi sizin? İzmir'de Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın'a Ey Atatürkçü'ler nasıl oy vereceksiniz? Ben Çankaya'da oturuyorum. Oyumu orada kullanacağım. Diyelim mi Memleket Partisi yok. CHP Listesinden Sadullah Ergin var. Vallahi ben boş oy atarım. Silivri'de Muharrem İnce CHP'nin grup başkan vekili olarak mücadele ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. O bizim generallerimizi inim inim inletirken, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı. Ey CHP'liler, benim güzel kardeşlerim; siz gidip onlara oy verecekseniz benim sizlere diyecek bir şeyim yok. Tek başıma kalsam yine onlara oy vermem. Kılıçdaroğlu 77 kişiyi; Saadetli, DEVA'lı, Gelecek'li 77 kişiyi CHP'nin listelerinden koydu. Davutoğlu geçen açıklama yapıyor; “90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim” diyor. Yani CHP'ye oy vermeyin diyor. Nasılsa garanti yerleri aldık, seçileceğiz biz ister oy ver ister verme diyor. Babacan'a soruyorlar; “Tabanımızı CHP'ye tam ikna edemedik” diyor. İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye o' verir misin” diyorlar “vermem” diyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi o da şüpheli. Tayyip Erdoğan'a verecek” ifadelerini kullandı.

"Beni seçerseniz İHA'ları SİHA'ları destekleyeceğim”

İktidar ve muhalefetin katılmadığı yönlerine değinen Muharrem İnce, “Türkiye üzerine büyük bir oyun oynanıyor. Terör örgütlerinin oyuncağı olmayalım. Terör örgütleri kimi destekliyorsa iyice bakın. Diyeceksiniz ki sen niye böyle yapıyorsun. Arkadaş benim yanımda Hizbullah, FETÖ, PKK yok. Benim arkamda milletim var. Peki, soracaksınız yine senin diğerlerinden farkın ne? Anlatayım; Erdoğan'ın Suriyeliler politikasına katılmıyorum. Erdoğan onları göndermeyecek ama ben göndereceğim söz. Erdoğan'ın tarım ve hayvancılık politikasına katılmıyorum. Çiftçi ve besiciyi bitirdi. Ben tarımı ayağa kaldıracağım. Erdoğan'a katılmadığım yönleri bunlar. Muhalefetin de katılmadığım yönleri var. Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor. Balıkesir'den söz veriyorum Türk Milletine İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış umurumda değil destekleyeceğim., destekleyeceğim, destekleyeceğim. Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP milletvekili çıktı “ne işimiz var Azerbaycan'da” dedi. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz Azerbaycan'a yardım edeceğim. Beni Cumhurbaşkanı seçerseniz Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var, o gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum Libya Tezkeresine evet diyorum. Evet, evet, evet” dedi.

“Benim cumhurbaşkanlığımda Türkiye zenginleşecek”

Muhalefet ve iktidarın yanlışlarını anlattığını kaydeden Muharrem İnce o yüzden üçüncü yol olduğunu belirtti. İnce, “Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan, Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket. Biz bu ülkeyi üç A ile yöneteceğiz. Akıl, bilim, matematik, nano teknoloji, dijitalleşme, ileri teknoloji, katma değeri yüksek ürünler. Çocuklar matematik öğrenmeden bu iş olmaz. Çocuklara matematik öğreteceğiz. Beni seçerseniz ne yapacağım; Türkiye'de devleti ayağa kaldıracağız. Yani TÜİK'e, Merkez Bankası'na, ÖSYM'ye güveneceksiniz. Size sözüm olsun çocuklar, gençler ne Hazine'den para çalacaklar ne de sorularınızı çalacaklar. Pasaportumuzun değeri olacak. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti olacak, Türkiye zenginleşecek. Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye ayıracağım” değerlendirmesinde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13'ncü Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı mitingin ardından Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi'nde partililerle birlikte yürüyüş yaparak Balıkesir'den ayrıldı.