14 Şubat'ta 'Ayvacık'a Dikkat' diye uyardı

Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi ile Türkiye ve Dünya'daki sismik hareketlilik üzerine araştırmalar yapan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'un, Ayvacık'ta yaşanan 5.0 şiddetindeki depremden 6 gün önce sosyal medya üzerinden 'Ayvacık'a Dikkat' uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Ayvacık depremini değerlendiren Yakut, şimdi ise Yenice-Çan bölgesine dikkat çekti.

Sosyal medyada yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi üzerinden çalışmalarını paylaşan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, 14 Şubat tarihinde Ayvacık'ta sismik hareketlilik olacağını öngördü. Yakut, sosyal medya grubunda "Bu hafta Ege ve Akdeniz açıklarını konuşabiliriz. Bence Çanakkale Ayvacık, Midilli'nin kuzeyini dikkate almalıyız. Ege açıklarımız Yunanistan depremleri ile karasal olarak hissedilir ancak yıkıcı olmayan depremleri beraberinde getirebilir. İlerleyen süreçte 5 büyüklüğüne yakın, (max 4.9) bir depremi Ege açıklarında hissedebiliriz" açıklamasında bulundu.

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'un öngörüsünden 6 gün sonra ise merkez üssü Ayvacık olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuyla ilgili İHA muhabirine telefon ile açıklamada bulunan Yakut, "Bölgede uzun bir süre artçı depremler olacaktır. Bu değerler de şu an için 2.2 – 4.6 değer aralığını geçmez. Bundan sonrası için özellikle Çan – Yenice hattına dikkat çekmek lazım. Bu değer de depremleri daha ilerleyen safhada bu bölgede de görebiliriz. Ancak yakın zamanlı yıkıcı ve hasar verici bir deprem beklemiyorum. Artçı depremlerin yanı sıra bölgede birden çok kısa uzantılı fay olduğu için, bu depremden ayrı olarak bağımsız depremler de olabilir" dedi.

Yakut, Ayvacık depreminin ardından Marmara'ya dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Yakut, "Marmara'da olacak depremi sadece konuşuyor ve bekliyoruz. Ancak daha ivedi ve somut adımların bir an önce atılması gerek. Marmara Denizi aktif ve ilerleyen günlerde Marmara Denizi içinde de özellikle orta ve batı segmentinde hissedilir ve 4.2 büyüklüğünü geçmeyecek depremleri görebiliriz. Elimizdeki parametre bulguları ve tarihsel arşivlere baktığımızda artık Marmara'nın beklenen depremi yaşayacağı senelere yaklaşıyoruz. Ancak görünen bir gerçek var ki, Marmara Depremi fazla uzak değil. Büyüklüğe ve zamana takılmak, ölecek insanları ya da yıkılacak binaları hesaplamak yerine hala vakit varken şehirleşme planlarının bir an önce elden geçmesi gerek Bizlere en büyük ders olan 17 Ağustos depreminden çok dersler çıkarmamız gerekirdi. Ancak bu denli büyük bir depremi bile çok çabuk unuttuk. Aslında ilkokul çağında çocuklarımıza depremi ve deprem bilincini aşılamamız gerek. Depremler bizlere bilinçsizliğin faturasını keser ve bu yüzden bu kadar ağır acılar yaşarız. Yarın yine aynı acıları yaşamak istemiyorsak, bu tedbirleri bir an önce hayata geçirmeliyiz.Yoksa her deprem ve sonrasındaki her acının adına kader diyeceğiz" şeklinde konuştu.