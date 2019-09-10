14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

İstanbul Tuzla’da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4.
İstanbul Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi.
Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, Balıkesir Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Hacı Sami-Hasibe Kocan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirer'in cenaze namazına sevenleri ve yakınları katıldı.