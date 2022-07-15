15 Temmuz Destanından Kareler adlı sergi Karesi' de sergilendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda açıldı. Sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ajansların çektiği fotoğraflarla birlikte, darbe girişimi sonrasında Balıkesir'deki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurulan fotoğraf sergisi halk tarafından da memnuniyetle karşılandı. Fotoğraf Sergisi'nin açılışına AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Başkan Vekili Uğur Türkmen ile Başkan Yardımcısı Şaban Akkol' un yanı sıra muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.