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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle kaymakamlık tarafından düzenlenen program çerçevesinde Edremit Şehitliği ziyaret edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle kaymakamlık tarafından düzenlenen program çerçevesinde Edremit Şehitliği ziyaret edildi.


15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü deneniyle ilk program Edremit Şehitliği ve Edremit Polis Şehitliğinde gerçekleştirildi. Şehitliklerdeki programlara Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, protokol üyeleri, askeri - sivil erkan ve vatandaşlar katıldı. İlk tören Edremit Şehitliğinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi ve şehitler için dualar edildi. Daha sonra Polis Şehitliğine geçilerek burada da şehitler için dualar okundu.

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