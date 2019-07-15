15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ / PDY hain Darbe Girişimi'nin üçüncü yıl dönümünde anma programı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen törenlerle başladı.

FETÖ/PDY hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Şehitlikteki anma törenine Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Garnizon Komutanı Alb. Selahattin Akalp, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Milli Eğitim müdürü Mutlu Aslan, Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi, İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, gazi dernekleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire ve okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Hamdi Gevher'in yaptırdığı duanın ardından protokolün şehit mezarlarına çiçek koymasıyla anma töreni sona erdi.