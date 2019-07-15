İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz'da her yıl lokma dökülmesini vasiyet etti

Balıkesir’in Edremit içesinde yaşayan 77 yaşındaki emekli İlhan Bayırlıgil, her yıl 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’ nedeniyle lokma döktürdüğünü kendisinden sonra da bunu kalanlara vasiyet ettiğini açıkladı.

Balıkesir'in Edremit içesinde yaşayan 77 yaşındaki emekli İlhan Bayırlıgil, her yıl 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü' nedeniyle lokma döktürdüğünü kendisinden sonra da bunu kalanlara vasiyet ettiğini açıkladı.


Altınoluk İskele Mahallesi 6. Sokak'ta oturan Belçika'da madende çalışarak emekli olduktan sonra buraya yerleşen İlhan Bayırlıgil isimli vatandaş, “Benim dedelerim Çanakkale şehidi. 1 lira şehitlik maaşı istemedik. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O hain geceyi hiç unutmayacağız. Kanlı darbe ve işgal girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın ruhu için ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Bu nedenle bu yıl ikincisini düzenledim. Bin kişilik lokma hayrı düzenledim. 3 çocuğum 6 torunum var. Benden sonrada çocuklarıma vasiyet bıraktım. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.