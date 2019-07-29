Hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti ama yaşananlar unutulmadı. Balıkesir'de düzenlenen ‘15 Temmuz'da sokakta ve sosyal medyada neler yaşandı?' Paneli'nde o anlara şahit olanlar yaşadıklarını anlattılar.

Programa panelist olarak 15 Temmuz şehitlerinden Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız, 15 Temmuz Gazisi Yusuf Çiftçi, 15 Temmuz Gazisi Yavuz Dede, Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan ve Gazeteci Yazar Emrah Doğru katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan 15 Temmuz şehitlerinden Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade etti. Yıldız, “O hain gecede yazlıkta idim, onlar bana haber verdiler olağan üstü bir takım şeyler yaşanıyor televizyonu aç diye. Daha sonra oğlumla telefonda iki defa konuştum, bana kapatılan köprüyü açmaya gittikleri söyledi. Benim aklıma hiç olumsuz bir durum gelmedi. 52 yaşındayım, biledim ki yani kimin aklına gelebilirdi ki kendi askerimizin kendi vatandaşına ateş edeceğini. Oğlum nasıl köprü kapatılır, nasıl insanların özgürlüğü kısıtlanır diye konuştum. İkinci aramamda ise ortalığın daha çok karıştığını söyledi ama ben üzülmeyim diye olayı bana yumuşatarak anlattı. Aslında yazlığımız çokta uzak değil bana gel anne diyebilirdi ama söylemedi. Daha sonra üst üste sık sık aramadım ama açmadı zaten ondan sonra şehit haberini aldık” diye konuştu.

“15 Temmuz'u unutmak istemiyoruz”

Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan ise “Biz 15 Temmuz'u unutmak istemiyoruz. Biz toplum olarak çabuk unutuyoruz. Çünkü unuttuğumuz şeyleri tekrar yaşarız. Unutmamak için bu tarz panelleri çok önemsiyorum. Amacımız birlik ve ülkemizin yanında olmak. Yeni 15 Temmuzlar yaşamayalım diye sürekli diri olalım istiyoruz” dedi. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada yaşanan manipülasyonlara ve algı yönetimine de değinen Ercan, sokağa çıkılmaması yönünün de çok büyük çağrılar yapıldığını Cumhurbaşkanımızın kaçtığı yönünde algı yönetimi yapıldığını fakat kendilerinin özellikle whatsapp gruplarında hızlıca haberleşerek sokakları doldurduklarını ifade etti.

“15 Temmuz gazisi gözyaşlarına hâkim olamadı”

15 Temmuz hain kalkışma sırasında kolundan yaralanan gazi Yavuz Dede, yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 25 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız ile anısı anlatan Dede, "15 Temmuz Şehitler köprüsünde yaralanan kişilere yardım etmeye başladım. 25 yaşlarında birisi sol kulağından vurulmuş kişiyi sağlık ekiplerine kadar taşıdım. Kim olduğunu dahi bilmiyordum. Yaralı olarak taşıdığım kişinin kim olduğunu tam 1 yıl sonra öğrendim. Onu da bir Pazar günü TRT'de 15 Temmuz belgeselini izliyorum. Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi konuşmasını izledim. Muharrem'in annesi 'benim oğlum Gültepe'den yola çıktı. Avrupa tarafından sol kulağından vuruldu.' dedi. Eyvah dedim, bu benim yaralı olarak taşıdığım çocuktu. Ertesi gün 15 Temmuz günü çektiğim videoları izledim. Köprüde cep telefonumla video çekerken, Muharrem önümden geçerek bana gülümsediğini gördüm" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

“Aile olmazsa toplum olmaz”

15 Temmuz'un asla unutulmamasını isteyen Boğaziçi Köprüsü Gazisi Yusuf Çiftçi ise “Şehit olsaydım çocuklarım yetim kalabilirdi. Ama vatan sağ olunca ben başlarında olmasam da onlar yalnız olmayacaktı ve büyüyecekti. Bütün şer odakları aynı noktada birleşmiş iken bize düşen vatana sahip çıkmaktır. Birliği, beraberliği korumaktır. Aileyi, dinimize ve örfümüze göre yeniden şekillendirmeliyiz. Aile olmazsa toplum olmaz. Toplum olmazsa vatan olmaz. Ve bizler, ne ailelerimizi ne de vatanımızı sokakta bulmadık. Vatansever, dindar nesiller yetiştirmeli, geleneklerimize sahip çıkmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

“Sosyal medya darbenin seyrini değiştirdi”

Gazeteci Yazar Emrah Doğru ise o gece sosyal medyanın önemine değinerek şöyle konuştu, “Sosyal Medya faydalı mı zararlı mı ? Bu soruyu şu an sizlere sorsam birçoğunuz evet faydalı bir çoğunuz ise kuvvetle muhtemel zararlı diyeceksiniz. Aslında bu sorunun cevabı, “bıçak faydalı mı, zararlı mı?” sorusunun cevabı ile aynıdır. Cellat, elinde ki bıçakla insan öldürür, cerrah doktor ise elinde ki bıçakla hayat kurtarır. Sosyal medyanın celladın elinde ki bıçak mı, cerrahın elinde ki bıçak mı olacağına hep beraber karar vereceğiz. İşte 15 Temmuz gecesinde insanlar sosyal medyada örgütlenip alanlara çıkarak ülkelerine sahip çıktı. Bu açıdan bakınca tabii ki sosyal medyanın önemi oldukça büyük. Burada rahatlıkla söyleyebiliriz ki, sosyal medya darbenin seyrini değiştirdi” diye konuştu.

Panelden sonra panelistlere Balıkesir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı tarafından plaket takdimi yapıldı.