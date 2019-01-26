15 ülkeden gelen 21 konuk öğrenci Balıkesir'de

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, 15 farklı ülkeden Arapça Dil Kampı için Türkiye'ye misafir olan 21 ilahiyat öğrencisiyle Altınoluk Diyanet Evi'nde bir araya geldi.

Almanya, Rusya, Burkina Faso, Doğu Türkistan, Gine, Ruanda, Tayland, Gürcistan, Hindistan, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova, Suriye, Irak'tan gelen öğrenciler, 19-26 Ocak arasında Altınoluk Diyanet Evinde misafir olarak kalacak ve 26 Ocak'ta ülkemizden ayrılacak.

Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen öğrenciler sırayla söz alıp kendilerinden ve ülkelerinden bahsederek Türkiye ile ilgili fikirlerini paylaştı. Dini vecibelerini özgürce yerine getirebildiği için Türkiye'deki Müslümanların çok şanslı olduğunu söyleyen öğrenciler, Türkiye'yi ve insanları çok sevdiklerini ifade etti. Doğu Türkistan'daki Çin zulmünden bahseden Uygur Türkü öğrencinin anlattıkları dinleyenleri derinden etkiledi. Farklı kıta ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler, birbirinden ilginç izlenimler ortaya koydu. Kendi ülkelerinde halkların Türkiye'yi bir lider ülke olarak, umut olarak gördüklerini dile getirdiler. Hindistanlı olan bir öğrenci, 15 Temmuz darbesinde ülkesindeki halkın toplanarak Türkiye için dualar ettiğini, meydanlara indiğini söyledi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç “Diyanet Vakfının Altınoluk Konukevinde hemen hemen dünyanın tüm renklerinin bir arada olduğu, üniversite eğitimi almak için çeşitli ülkelerden güzel ülkemize gelen gençlerle doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkelerine dönünce, kendi ülkelerinde liderlik yapabilecek potansiyele sahip olan bu gençleri dinlerken, kâh güldük, kâh gururlandık, kâh ağladık. Mazlum Müslüman coğrafyasından gelen öğrencilerin buna rağmen onurlu, ümitli ve azimli duruşa sahip olmaları, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her birinin gözlerindeki, sözlerindeki ışıltı yüreklerimizi kıpır kıpır etti. Yarın, bu gençler bizim kültür elçilerimiz olacak. Gençler, her fırsatta Türkiye'mizi çok sevdiklerini söylediler. Türkiye, büyük işler yapmaya, tüm dünyaya sesini duyurmaya devam ediyor. Yaptığımız ziyaretten memnun olan çok değerli 21 öğrenciyle buluşmamıza vesile olan Diyanet Evi Müdürü Tahsin İzci'ye teşekkür ediyorum” dedi.