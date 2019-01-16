150 yıllık saatlerden koleksiyon yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir saatçinin 150 yıllık saatlerden oluşan koleksiyonu ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanında saat satışı ve tamiri yapan 55 yaşındaki Öden, mesleği babasından öğrendiğini anlatırken, çırak bulunmadığı için mesleğin geleceğinin olmadığını söyledi. 2 çocuk babası Mustafa Öden, saatleri tamir ederken, 1800'lü yıllardan kalan köstekli cep saatleri ve kol saatlerinden oluşan koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunda yer alan onlarca saatin hepsinin çalışır vaziyette olduğunu anlatan Öden, mesleğin devam etmesi için bir meslek okulunun kurulmasını istedi.

Saatlerine çok iyi baktığını kaydeden Mustafa Öden, “Bu mesleği, rahmetli babam İsmail Öden'den öğrendim. Babam, rahmetli oluncaya kadar atasından dedesinden gördüğü saat tamirciliğini icrâ etti. Biz de 5 erkek kardeş babamızdan bu mesleği öğrendik. Ben de uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Cep saatlerinden kol saatlerine çok sayıda eski saat biriktirdim. Tarihi saatleri toplayıp tamirini yapıp kendi koleksiyonumda bulunduruyorum. Çırak bulunmadığı için yeni ustalar yetişmiyor. Yani tamirciler yetişmiyor. Biz bu eski saatlerin tamirini yapıp hayata kavuşturuyoruz. Onların hayatta daha uzun kalmalarını sağlıyoruz. Saatçilikle ilgili bir meslek okulunun Türkiye şartlarında oluşması çok iyi olacak. Böylelikle, bu mesleğin uzun yıllar daha sürmesi ve yeni elamanların yetişmesi lazım” dedi.