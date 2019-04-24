Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde düzenlenen Fidan Dikim Şenliğinde 2 laboratuvar ve rekreasyon alanının açılışı gerçekleşti.

Gönen Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde, Maker Laboratuvarı, iMac Laboratuvarı ve rekreasyon alanı açılışlarının da gerçekleşeceği etkinlikte, 1500 fidan toprakla buluştu. Fidan dikim şenliğinde açılış konuşmasını gerçekleştiren Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Muhammed Arucu , ardından Maker Laboratuvarı, iMac Laboratuvarı ve Rekreasyon Alanı açılışlarıyla birlikte, 1500 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe, Ak Parti Balikesir Milletvekili Av. Adil Çelik, Bandırma Kaymakamı ve Gönen Kaymakam Vekili Günhan Yazar, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman katıldı.

Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü Muhammed Arucu "Yaşadığımız yüzyılın en önemli konularından biri olan endüstriyel teknolojiler gelişmiş ülkelerin eğitim politikaları arasında yer almış olur bu teknolojilere yatırım yapmaktadırlar. Bu yatırım sürecinde endüstri 4.0 ile ilgili birlikte robotik kodlama, yapay zeka, nesnelerin interneti , malzeme işleme ve üretim kavramları hayatımıza girmiştir. Bu gelişmeler hem yaşamımızı hem de iş yaşam şekillerimizi şekillendirmiştir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırdığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 80 metrekarelik alana sahip endüstri 4.0 temalı Maker laboratuvarımız, 3D baskı kodlama, elektronik tasarım modelleme, lazer işleme ekipmanları bulunmaktadır. Endüstri 4.0 isimli projede eğitici merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ile öğrencilerin bu alandaki ilgilerini gelenek ve canlı tutmaktır. Teknolojide kendin yap anlamına gelen Maker kültürü dünyada hız ve yaygın bir akım olarak bilinmektedir" şeklinde konuştu.

"4. kuruluş yıldönümünde 1500 fidan dikimi gerçekleştirdik"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Süleyman Özdemir "Çeyrek asırlık meslek yüksekokulumuzun düzenlemiş olduğu 1500 adet fidanın dikim şenliğine hoş geldiniz. Hepimizin malumu olduğu üzere den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günüydü. Ben de bu vesileyle hepimizin bu gününü kutluyorum. Çocuklarımıza armağan ettiğimiz bugünü ben de buradan bir kez daha kutlamak istiyorum. Üniversitemizin kuruluşu da 23 Nisan günü gerçekleşti. 23 nisan 2015 tarihinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi "Geleceğe Açılan Köprü" sloganıyla kurulduğu eğitim-öğretim faaliyetine başladı. 4. kuruluş yıldönümünde o vesileyle sizlerle birlikte yapmış olduğumuz bu Fidan dikim töreni ve diğer laboratuvar açılışı, arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizin 4 kuruluş yıldönümünde kutlamış oluruz. Üniversitemizin kuruluş yıldönümü bütün ülkemize ve dünyaya hayırlar getirsin iyilikler güzellikler getirsin eğitim-öğretim hayatına bilim hayatına inşallah katkıda bulunsun temennisiyle kutlamayı bir kez daha burada sizlerle birlikte yapmış oluyoruz" dedi.