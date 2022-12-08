16. Uluslararası Travel Turkey İzmir'de Ayvalık standına ilgi büyük

Ayvalık Belediyesi'nin bu yıl yeniden yer aldığı, 16. Uluslararası Travel Turkey İzmir (TTI İzmir) fuarı kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde TÜRSAB Fuarcılık AŞ ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenen fuar 10 Aralık Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

A Hol'de bulunan 108 numaralı standında yeniden farkıyla öne çıkan ve gastronomisinden, tarihine, kültüründen sanatına birçok alanda zenginliklerini ve farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere ve fuara katılanlara göstermeyi amaçlayan Ayvalık Belediyesi, kente ait tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, görsel ve yazılı materyallerle ziyaretçilere tanıtıyor.

Ayvalık Mutfağı'na özgü mezelerden, ot çeşitlerine birçok yiyecek de Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde hazırlanıp fuarda ziyaretçilere ikram edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Başkan Mesut Ergin fuarla ilgili yaptığı açıklamada, “Fuar alanında Ayvalık Belediyesi standına geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi var. Ayvalık'ımızı denizi, doğası ve güneşinin yanında tarihi, gastronomisi ve kültür sanat etkinlikleri ile de tanıtıyoruz. Kentimizi her anlamda en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Misafirlerimize Ayvalık gastronomisinin lezzetli yiyeceklerinin yanı sıra Ayvalık ile ilgili tanıtım kitapçıkları ve broşürleri de dağıtıyoruz” dedi.

Ayvalık Belediyesi standının ziyaretçileri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'de yer aldı. Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi alan Soyer, ikram edilen mezelere de tam puan verdi.