'17. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi' Edremit'te düzenlendi

IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi” isimli uluslararası kongre, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nun ev sahipliğinde düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl 16.'sı gerçekleşen kongrede yapılan seçimle Balıkesir Üniversitesi, 17. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi'nin ev sahibi olmaya hak kazanmıştı. Bu çerçevede Balıkesir'de düzenlenen 4 günlük düzenlenen etkinlik kapsamında Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından 48 farklı üniversiteden, alanında uzman akademisyenlerden, sektörün önde gelenlerinden, IEEE ve IEEE Türkiye yöneticileri olmak üzere toplamda 300' ü aşkın kişi katıldı. 47'si Balıkesir Üniversitesi öğrencisinden oluşan koordinasyon ekibi olmak üzere Balıkesir dışından katılım sağlayan 260'ı aşkın katılımcı Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde ağırlandı.

Üniversitelere verilen kontenjan dahilinde sadece IEEE üyelerinin katılabildiği etkinlikte, IEEE Türkiye seçimleri, çeşitli teknik çalıştaylar (workshop), mühendislik alanında ar-ge çalışmaları, seminerler, tez yarışması ve sunumlar gerçekleşti. Teknik çalıştaylardan bahsetmek gerekirse katılımcılar eş zamanlı olarak; güneş enerjisi ile çalışan araç; bireysel arduino mikrodenetleyici kartı; nabız ölçer sensör projeleri gerçekleştirilirken bir grup da yapay zeka ve bulut teknolojileri hakkında projelerini gerçekleştirdi.

IEEE Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu'nun Akademik Danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Sayın Sabri BİCAKCI, Topluluk Başkanı Sayın Merve Bayır ve Etkinlik Eş Koordinatörleri Sayın Hilal Güneş & Artun Taha Su önderliğinde 47 kişilik bir ekiple birlikte Balıkesir‘de düzenlenen dev etkinliğin çalışmaları Temmuz 2018' den bu yana devam ettiği öğrenildi. Etkinliğin platin sponsorluğunu Edremit Belediyesi ve uniKuni, altın sponsorluğunu ise Balıkesir Üniversitesi, BUBYO Uygulama Oteli ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Bu kurumların yanı sıra gümüş, bronz, destek ve ürün sponsoru kategorilerinde toplam 30'u aşkın kurumun desteğinin bulunduğu ifade edildi.

Balıkesir dışından gelen 250 kişinin misafir edildiği etkinlikte; dünyanın önde gelen ilk 100 bilim insanından biri olan Prof. Dr. Derviş Karaboğa; NATO, IBM, AB gibi önde gelen kurumlarda çalışmış elektrik elektronik mühendisi Eray Altılı; IEEE' nin tıp ve mühendislik alanında çalışmalar sürdüren EMBS alanında üst düzey yönetici ve ABD merkezli bir biyoloji şirketinin kurucusu Dr. Colin Brenan; IEEE Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tunçer Baykaş ve Dr. Öğr. Üyesi Göktürk Poyrazoğlu; Bulut Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sabit Bulut; EkoRE CEO' su H. Serhan Süzer, Pazarlama Direktörü Simay Akar; IoT Türkiye kurucusu Can Güleren; Extra Loyalty Solutions kurucuları Levent Eryiğit ve İrem Tüzünalper; IEEE Genç Profesyoneller Başkanı Ayhan Epik; Genç TESİD Yürütme Kurulu Başkanı Tugay Aktaş; sosyal konuk olarak da yazar Canan Duman konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar, örnek misafir perverliklerinden dolayı Balıkesir Üniversitesi başta olmak üzere Edremit Yüksek Okulu ve tüm emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.